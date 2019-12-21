{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Лебедев назвал бой с Гильермо Джонсом самым значимым в карьере

Поединок прошел в Москве 17 мая 2013 года, победу одержал панамский спортсмен, однако позднее в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные препараты, а поединок был признан несостоявшимся

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев назвал бой против панамца Гильермо Джонса самым значимым в карьере. Об этом он рассказал на пресс-конференции после проигранного поединка с южноафриканцем Табисо Мчуну, который прошел в Красноярске.

На эту тему
Российский боксер Лебедев заявил, что с большой долей вероятности завершит карьеру

Бой Лебедева и Джонса прошел в Москве 17 мая 2013 года, победу одержал панамский спортсмен, однако позднее в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные препараты, а поединок был признан несостоявшимся. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила матч-реванш, который должен был пройти 25 апреля 2014 года, но он был отменен перед самым началом из-за того, что допинг-проба Джонса дала положительный результат.

"Наверное, это был бой с Гильермо Джонсом, это был бой, после которого многие мне простили тот последний удар Рою Джонсу, хоть я себя и не считал виноватым, любой бы так среагировал, - сказал Лебедев. - Вот сегодня рефери пришел ко мне перед боем и сказал: "Ты должен драться, пока я не скажу стоп". И так говорит каждый судья, так говорили и в тот раз, команды "стоп" не было, хотя я видел, что Рой "плыл". И как потом оказалось, нам готовили ничью, это я говорю с полной ответственностью, но я поступил на рефлексах".

В послужном списке Лебедева после боя с Мчуну, который завершился победой южноафриканца единогласным решением судей, 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Бокс
"Продолжать нет смысла". Лебедев передумал продолжать карьеру после поражения от Мчуну
Российский боксер проиграл южноафриканцу в первом поединке после возвращения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС