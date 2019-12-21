Боксер Лебедев назвал бой с Гильермо Джонсом самым значимым в карьере

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев назвал бой против панамца Гильермо Джонса самым значимым в карьере. Об этом он рассказал на пресс-конференции после проигранного поединка с южноафриканцем Табисо Мчуну, который прошел в Красноярске.

Бой Лебедева и Джонса прошел в Москве 17 мая 2013 года, победу одержал панамский спортсмен, однако позднее в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные препараты, а поединок был признан несостоявшимся. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила матч-реванш, который должен был пройти 25 апреля 2014 года, но он был отменен перед самым началом из-за того, что допинг-проба Джонса дала положительный результат.

"Наверное, это был бой с Гильермо Джонсом, это был бой, после которого многие мне простили тот последний удар Рою Джонсу, хоть я себя и не считал виноватым, любой бы так среагировал, - сказал Лебедев. - Вот сегодня рефери пришел ко мне перед боем и сказал: "Ты должен драться, пока я не скажу стоп". И так говорит каждый судья, так говорили и в тот раз, команды "стоп" не было, хотя я видел, что Рой "плыл". И как потом оказалось, нам готовили ничью, это я говорю с полной ответственностью, но я поступил на рефлексах".

В послужном списке Лебедева после боя с Мчуну, который завершился победой южноафриканца единогласным решением судей, 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.