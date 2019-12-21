Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питерс умер в возрасте 76 лет

ТАСС, 21 декабря. Бывший футболист сборной Англии Мартин Питерс, в составе команды выигравший чемпионат мира 1966 года, скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Вест Хэм" из Лондона, за который выступал Питерс с 1959 по 1970 год.

Отмечается, что Питерс ушел из жизни утром в субботу во сне у себя дома. В 2016 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Питерс выступал на позиции полузащитника, входил состав сборной Англии, который стал победителем на домашнем чемпионате мира в 1966 году. В финальном матче турнира с командой ФРГ Питерс забил гол, а англичане одержали победу в дополнительное время со счетом 4:2.

Питерс также выступал за клубы "Тоттенхэм", "Норвич" и "Шеффилд", завершив профессиональную карьеру в 1981 году. В составе "Вест Хэма" он стал победителем Кубка обладателей кубков сезона-1964/65, финалистом Кубка английской лиги сезона-1965/66. В "Тоттенхэме" он дважды выиграл Кубок английской лиги (1970/71, 1972/73), стал обладателем Кубка УЕФА сезона-1971/72 и вышел в финал турнира в сезоне-1973/74.