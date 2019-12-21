{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питерс умер в возрасте 76 лет

В 2016 году у бывшего футболиста была диагностирована болезнь Альцгеймера
Мартин Питерс AP Photo/Alastair Grant
Описание
Мартин Питерс
© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 21 декабря. Бывший футболист сборной Англии Мартин Питерс, в составе команды выигравший чемпионат мира 1966 года, скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Вест Хэм" из Лондона, за который выступал Питерс с 1959 по 1970 год.

Отмечается, что Питерс ушел из жизни утром в субботу во сне у себя дома. В 2016 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Питерс выступал на позиции полузащитника, входил состав сборной Англии, который стал победителем на домашнем чемпионате мира в 1966 году. В финальном матче турнира с командой ФРГ Питерс забил гол, а англичане одержали победу в дополнительное время со счетом 4:2.

Питерс также выступал за клубы "Тоттенхэм", "Норвич" и "Шеффилд", завершив профессиональную карьеру в 1981 году. В составе "Вест Хэма" он стал победителем Кубка обладателей кубков сезона-1964/65, финалистом Кубка английской лиги сезона-1965/66. В "Тоттенхэме" он дважды выиграл Кубок английской лиги (1970/71, 1972/73), стал обладателем Кубка УЕФА сезона-1971/72 и вышел в финал турнира в сезоне-1973/74.

Реклама на ТАСС
Бокс
"Продолжать нет смысла". Лебедев передумал продолжать карьеру после поражения от Мчуну
Российский боксер проиграл южноафриканцу в первом поединке после возвращения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС