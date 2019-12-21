Непомнящий выиграл первую партию финала заключительного этапа Гран-при FIDE

ТАСС, 21 декабря. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами одержал победу над китайцем Вэем И в первой партии финала заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Иерусалиме.

Вторая партия финала пройдет в воскресенье.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов (20), чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов. Вашье-Лаграв на данный момент идет вторым, набрав 16 баллов, Непомнящий - третьим (15). Для попадания на турнир претендентов российскому гроссмейстеру необходима победа в финале.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при.