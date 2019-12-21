"Продолжать нет смысла". Лебедев передумал продолжать карьеру после поражения от Мчуну

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в первом поединке после возобновления карьеры. Бой прошел в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Этот вечер бокса должен был стать триумфальным возвращением 40-летнего россиянина после объявления о завершении карьеры, которое он сделал в июле нынешнего года. Изначально он хотел вернуться на ринг ради боя с конголезцем Илунгой Макабу, однако в итоге стороны не смогли прийти к соглашению, в результате чего соперником Лебедева стал 31-летний Мчуну. Сильные стороны южнофриканца хорошо известны - он быстр и ловок, однако его излишняя склонность к ближнему бою часто выходила ему боком. Словом, у Лебедева были все шансы одержать 33-ю победу на профессиональном ринге.

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К главному событию вечера, коим служил поединок Лебедева и Мчуну, арена набилась битком. Свободных мест было практически не найти. Ранее Лебедев сообщил, что специально выбрал местом проведения боя Красноярск, так как его отец родом из этих мест и здесь у прославленного боксера живет много родственников. Первые раунды боя, как и предполагалось, прошли под диктовку Мчуну. Существенная разница в возрасте и скорости ощущалась все сильнее и сильнее с каждой минутой. Уже ко второму раунду в районе печени Лебедева образовалось красное пятно внушительных размеров - это результат работы южноафриканца по корпусу россиянина. Мчуну действовал уверенно, демонстрируя при этом прекрасное чувство дистанции и пресекая все атаки Лебедева короткими контрвыпадами. В третьем раунде россиянин был оштрафован на одно очко из-за столкновения лбом с соперником. Мчуну продолжал оказывать давление на Лебедева, который все никак не мог подстроиться под резкого оппонента. Лишь к четвертому раунду россиянин смог приспособиться к Мчуну, однако это могло быть вызвано тем, что южноафриканец попросту перешел в режим энергосбережения. Однако даже с учетом этого Мчуну видел большинство атак Лебедева и демонстрировал прекрасную работу на ногах, что раньше не было его отличительной чертой. Лебедев все уже доказал Во второй половине боя Лебедев почувствовал себя увереннее - с тех пор поединок не выглядел столь односторонним. А в последних двух раундах россиянин и вовсе несколько раз заставил Мчуну спасаться в клинче. Но в итоге судьи по достоинству оценили прекрасную работу южноафриканца и присудили ему победу единогласным решением.

После окончания поединка Лебедев сообщил, что посвящает бой своей новорожденной дочке. А затем огорошил журналистов неприятной новостью относительно своей карьеры: "Наверное, нет [не продолжу], какой смысл? Я должен был выигрывать у Табисо, но не выиграл", - сказал он. "Я от своих слов не отказываюсь, действительно, какой смысл - смешить людей, участвовать в боях, как Емельяненко - Кокляев? Я не вижу себя в этом, - добавил позднее боксер. - Есть у меня еще работа, наверное, стоит уделять внимание ей, сбор был такой, жена должна была рожать, ребенка выгнали из кадетского училища, я не сваливаю, но так получилось. Вес подобрал хорошо, не "умирал" от сгонки, психологически хорошо подошел, дочку даже успел забрать из роддома". Менеджер Лебедева Вадим Корнилов в беседе с ТАСС отметил, что россиянин уже всем все доказал на протяжении своей карьеры. "Конечно, хочется честно сказать, что возраст - это не радость, он сделал все, что мог, я это вижу, но хочется, чтобы он уже наслаждался своей семьей и жизнью, - сказал собеседник агентства. - Все, что он должен был доказать, он доказал". Аналогичное мнение в разговоре с ТАСС озвучил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "Не получилось возвращения, возраст берет свое, - сказал он. - В спорте он все доказал, был чемпионом мира по двум версиям, он крутой боксер. Больше ему уже доказывать нечего".