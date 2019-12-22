{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российский фристайлист Буров стал вторым в лыжной акробатике на этапе КМ в Китае

Победил китаец Ци Гуанпу
Максим Буров Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Буров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Россиянин Максим Буров завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в Китае.

21-летний спортсмен показал результат 126,70 балла. Победил китаец Ци Гуанпу (128,05), третье место занял его соотечественник Цзя Цзунъян (123,90).

На чемпионате мира 2019 года Буров победил в индивидуальном зачете в лыжной акробатике и стал бронзовым призером в командном турнире по акробатике. Он также является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2014, 2016). В сезоне-2017/18 Буров завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете лыжной акробатики.

Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Москве 25 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ
Форвард "Питтсбурга" отметился голевым пасом в матче против "Ванкувера", набрав 1033-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС