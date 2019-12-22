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ММА

Российский боец ММА Махачев может провести следующий поединок в UFC 7 марта

Соперником россиянина будет боец из топ-10 рейтинга UFC

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев, выступающий в легком весе, может провести следующий поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 248 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Следующий соперник Ислама будет из топ-10 рейтинга. Рассматривается и Кевин Ли. Пока вероятная дата - 7 марта", - сказал собеседник агентства.

В предыдущем поединке в UFC Махачев победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей.

Турнир UFC 248 пройдет 7 марта в Лас-Вегасе. В активе 28-летнего Махачева 18 побед и одно поражение. Он является партнером по команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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ММА
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