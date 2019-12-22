Россиянин Минаков проведет следующий бой в Bellator в начале 2020 года

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков проведет следующий поединок в американской организации Bellator в начале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Следующий бой Минаков проведет в начале 2020 года. Работа над получением американской визы ведется", - сказал собеседник агентства.

Минаков должен был провести поединок против Хави Айялы 26 октября, но из-за отсутствия визы бой был отменен. На счету 34-летнего спортсмена 22 победы и одно поражение в ММА.