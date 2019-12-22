Рефери по правилам снял балл с российского боксера Лебедева в поединке с Мчуну

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рефери по правилам снял балл с российского боксера Дениса Лебедева в поединке против южноафриканца Табисо Мчуну. Об этом ТАСС заявили организаторы поединка.

В третьем раунде с россиянина сняли балл после столкновения боксеров головами.

"Балл был снят по правилам Всемирного боксерского совета (WBC). Если один боксер получает рассечение после неумышленного удара или столкновения, то с его соперника снимают балл", - сказал собеседник агентства.

Лебедев в субботу проиграл Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC Silver. После боя россиянин заявил о желании завершить карьеру.