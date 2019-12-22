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Бокс

Кремлев: Лебедев может при желании провести еще один бой

В субботу 40-летний российский боксер проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну
Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев в состоянии провести еще один поединок до завершения карьеры. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Лебедев в субботу проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver. Позднее спортсмен заявил о намерении завершить карьеру.

"Печально так проигрывать, но Денис выложился на максимум, - сказал Кремлев. - У него был большой перерыв. Если он лучше подготовится, то может еще вернуться на ринг. Если он решит завершить карьеру, то это его решение, мы же всегда поддерживаем наших спортсменов".

"Что касается боя, то Мчуну был лучше готов, поэтому и одержал победу", - добавил собеседник агентства.

Лебедев ранее объявлял о завершении карьеры, но изменил решение и вышел на поединок с Мчуну. В послужном списке 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA (с 2012 по 2017 год) и IBF (в 2016 году).

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