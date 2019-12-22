{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Выборы главы федерации хоккея на траве назначены из-за ареста действующего руководителя

Николай Александров отправлен в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате
Описание
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Внеочередная конференция Федерации хоккея на траве России (ФХТР), на которой будет избран новый президент организации, связана с арестом нынешнего главы Николая Александрова. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея на траве Самарской области.

Ранее исполком ФХТР принял решение о проведении внеочередной выборной конференции 25 февраля следующего года. Также на ней пройдут выборы нового исполкома организации и избрание членов контрольно-ревизионной комиссии. Решение о выборах нового президента и исполкома ФХТР было принято единогласно.

"Федерация хоккея на траве Самарской области уже уведомлена о том, что 25 февраля состоится выборная конференция Федерации хоккея на траве России, - сказал собеседник агентства. - Почему такая срочность? Что-то случилось с президентом, как мы узнали, он арестован. Мы пока не думали, будем ли предлагать своего кандидата на выборы".

В настоящий момент президентом ФХТР является Николай Александров, он занимает этот пост с ноября 2014 года. В декабре Александров, занимающий также пост генерального директора ОАО "Метрострой", был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Зауралье" победило "Рубин" в матче "Русской классики" ВХЛ
Встреча, прошедшая в Тюмени на открытом воздухе, завершилась со счетом 4:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС