Выборы главы федерации хоккея на траве назначены из-за ареста действующего руководителя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Внеочередная конференция Федерации хоккея на траве России (ФХТР), на которой будет избран новый президент организации, связана с арестом нынешнего главы Николая Александрова. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея на траве Самарской области.

Ранее исполком ФХТР принял решение о проведении внеочередной выборной конференции 25 февраля следующего года. Также на ней пройдут выборы нового исполкома организации и избрание членов контрольно-ревизионной комиссии. Решение о выборах нового президента и исполкома ФХТР было принято единогласно.

"Федерация хоккея на траве Самарской области уже уведомлена о том, что 25 февраля состоится выборная конференция Федерации хоккея на траве России, - сказал собеседник агентства. - Почему такая срочность? Что-то случилось с президентом, как мы узнали, он арестован. Мы пока не думали, будем ли предлагать своего кандидата на выборы".

В настоящий момент президентом ФХТР является Николай Александров, он занимает этот пост с ноября 2014 года. В декабре Александров, занимающий также пост генерального директора ОАО "Метрострой", был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.