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Массовый спорт

Сборная России победила в медальном зачете зимних Сурдлимпийских игр

Российская команда спортсменов с нарушением слуха завоевала 50 наград

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сборная России выиграла медальный зачет XIX зимних Сурдлимпийских игр. Соревнования прошли в четырех итальянских городах - Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва.

Россияне завоевали 50 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. В дисциплинах сноуборда россияне завоевали 19 медалей (7-6-6), в лыжных гонках - 17 медалей (6-6-5), горнолыжном спорте - восемь наград (4-3-1), шахматах - три медали (1-1-1), керлинге - две награды (0-2-0), а также бронзовую медаль в хоккее.

Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии (5-0-2), третье - команда Украины (4-4-3).

Предыдущие Сурдлимпийские игры прошли в Ханты-Мансийске и Магнитогорске в 2015 году, в общем зачете также первенствовала сборная России, завоевавшая 30 медалей (12-6-12).

Зимние Сурдлимпийские игры проводятся раз в четыре года, место проведения Игр 2023 года определится позднее.

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. В Сурдлимпиадах могут принимать участие спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.

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