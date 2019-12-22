{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с Джексоном 23 декабря

Поединок состоится 29 декабря на турнире Bellator

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко прибудет в Японию перед боем с американцем Куинтоном Джексоном 23 декабря. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Команда Федора прибудет в Японию 23 декабря", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции
Норвежец победил во второй гонке подряд на этапе в Анси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС