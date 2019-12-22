Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с Джексоном 23 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко прибудет в Японию перед боем с американцем Куинтоном Джексоном 23 декабря. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Команда Федора прибудет в Японию 23 декабря", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.