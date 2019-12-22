Биатлонистка Старых войдет в состав российской команды на январские этапы Кубка мира

ТАСС, 22 декабря. Ирина Старых примет участие в январских этапах Кубка мира по биатлону. Об этом сообщили в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Старых заменит в составе сборной Тамару Воронину, которая примет участие на этапе Кубка IBU.

Останутся в команде на январские этапы Кристина Резцова, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Окончательно состав в понедельник должно утвердить правление Союза биатлонистов России (СБР).

32-летняя Старых занимает первое место в общем зачете Кубка IBU, набрав 326 очков. На этапах она трижды поднималась на пьедестал: один раз стала первой и два раза - второй.

Тренеры хотели включить Старых в состав команды и на прошедшие этапы Кубка мира, однако правление Союза биатлонистов России не стало менять критерии отбора, по которым биатлонистка должна была начать сезон в Кубке IBU.

В январе пройдут три этапа Кубка мира: в немецких Оберхофе (9-12 января) и Рупольдинге (15-19 января), а также в словенской Поклюке (23-26 января).