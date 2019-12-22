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Кубок мира по биатлону

Биатлонистка Старых войдет в состав российской команды на январские этапы Кубка мира

32-летняя спортсменка лидирует в общем зачете Кубка IBU
Ирина Старых Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Ирина Старых
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Ирина Старых примет участие в январских этапах Кубка мира по биатлону. Об этом сообщили в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Старых заменит в составе сборной Тамару Воронину, которая примет участие на этапе Кубка IBU.

Останутся в команде на январские этапы Кристина Резцова, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Окончательно состав в понедельник должно утвердить правление Союза биатлонистов России (СБР).

32-летняя Старых занимает первое место в общем зачете Кубка IBU, набрав 326 очков. На этапах она трижды поднималась на пьедестал: один раз стала первой и два раза - второй.

Тренеры хотели включить Старых в состав команды и на прошедшие этапы Кубка мира, однако правление Союза биатлонистов России не стало менять критерии отбора, по которым биатлонистка должна была начать сезон в Кубке IBU.

В январе пройдут три этапа Кубка мира: в немецких Оберхофе (9-12 января) и Рупольдинге (15-19 января), а также в словенской Поклюке (23-26 января).

Теги
Кубок мира по биатлону
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