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ММА

Тухугов проведет бой с Агиларом на турнире UFC в Новой Зеландии

Поединок пройдет 23 февраля

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Зубайра Тухугов проведет поединок против американца Кевина Агилара на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Новой Зеландии. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Соперником Тухугова станет Агилар", - сказал Магомедов.

Турнир UFC пройдет 23 февраля в Окленде. В активе Агилара 17 побед и два поражения. На счету Тухугова, который входит в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 18 побед, четыре поражения и одна ничья.

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