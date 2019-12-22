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Зимние олимпийские виды спорта

Елистратов вошел в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

Турнир пройдет с 24 по 26 января
Семен Елистратов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Семен Елистратов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Семен Елистратов попал в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку 2020 года. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской национальной команды Владимир Григорьев.

"В состав мужской сборной России вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов, также в соревновании, вероятно, примет участие Павел Ситников, еще два человека для эстафеты будут определены позднее, - сказал Григорьев. - У женщин на чемпионате Европы выступят Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич".

Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр-2018, а также чемпионом мира 2015 года, десятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира на дистанции 1000 м.

Чемпионат Европы пройдет с 24 по 26 января 2020 года в венгерском Дебрецене. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общем зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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