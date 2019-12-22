Непомнящий выиграл этап Гран-при FIDE и пробился на турнир претендентов

ТАСС, 22 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии финала и стал победителем заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который завершился в Иерусалиме.

В первой партии, которая прошла в субботу, Непомнящий черными фигурами одержал победу.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Ранее на турнир пробился российский гроссмейстер Александр Грищук.