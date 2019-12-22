Драчев связал неудачи российских биатлонистов на КМ с недостатком технического оснащения

ТАСС, 22 декабря. Недостаточное оснащение сервис-бригады послужило одной из основных причин неудачного выступления сборной России по биатлону на этапе Кубка мира во французском Анси. Такое мнение ТАСС высказал президент Союз биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

На этапе Кубка мира в Анси, который завершился в воскресенье, российская сборная неоднократно сталкивалась с проблемами при подготовке инвентаря и лыж, в частности из-за теплых погодных условий. Российские биатлонисты не смогли завоевать во Франции ни одной медали.

"На самом деле был сложный этап - не только для нашей команды, но и для всех, - сказал Драчев. - Мы видели огромное преимущество норвежцев и французов у себя дома, особенно в мужском составе, это просто превосходство, но ясно, что это подготовка лыж, здесь сервис-бригада на высшем уровне, что норвежцы всегда показывали. Но по такой сложной погоде у нас остается много вопросов - необходимо перевооружение команды, потому что в том составе и при тех материалах, что мы имеем, при том техническом состоянии бороться на высшем уровне теперь уже, наверное, тяжело".

"Мы очень много внимания уделяем функциональной и стрелковой подготовке, но, к сожалению, технические средства не позволяют бороться и противостоять, особенно в такую сложную погоду, - добавил собеседник агентства. - Любые другие погодные условия, особенно мороз, для нас приемлемые, мы боремся и в каких-то компонентах даже превосходим их. Но вот "водные" этапы, как мы их называем, для нас очень проблемные".

Четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.