СБР рассчитывает устранить проблему с подготовкой лыж биатлонистов к чемпионату мира

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз биатлонистов России (СБР) надеется решить проблемы с подготовкой лыж спортсменов сборной к стартам до чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

На этапе Кубка мира в Анси, который завершился в воскресенье, российская сборная неоднократно сталкивалась с проблемами при подготовке инвентаря и лыж, в частности из-за теплых погодных условий.

"Мы будем сейчас укомплектовывать сервис-бригаду, у нас это в планах было и есть, начиная с чемпионата мира мы уже включились в рассмотрение приобретения современных машин для подготовки лыж [шлифмашин], - сказал Драчев. - Сегодня окончательно договорились о приобретении этой машины, долго шло обсуждение - какую и где брать, это не такой простой выбор, плюс у нас были другие первостепенные вопросы, но сегодня мы пришли к финалу. У нас есть возможность приобрести, и, думаю, к чемпионату мира она будет уже полноценно работать у нас. По крайней мере надеемся, что мы успеем это сделать".

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Италии с 13 по 23 февраля.