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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев: санкции WADA пока не мешают Старых, Глазыриной и Логинову выступать за сборную

Данные российские биатлонисты ранее уже отбывали наказания на нарушение антидопинговых правил

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту на текущий момент не мешают биатлонистам Александру Логинову, Ирине Старых и Екатерине Глазыриной выступать за сборную. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только атлеты, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA. Логинов, Старых и Глазырина ранее отбывали наказания за нарушение антидопинговых правил.

"У нас на данный момент больших претензий к ним нет, потому что пока еще идет общая информационная работа со всеми структурами Международного союза биатлонистов [IBU], WADA, мы собираем информацию, насколько объективно это будет в сторону Логинова, Старых и Глазыриной, - сказал Драчев. - Если будут какие-то действия, мы сразу примем определенные наши действия, чтобы доукомплектовать команду в случае самого худшего варианта, но надеемся [на лучшее], пока все складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждем первых решений WADA и Российского антидопингового агентства по судам. У IBU пока нет полноценной информации от WADA, на данный момент мы представляем, кто у нас могут быть в зоне риска, но эта зона не объявлена, мы просто к этому готовимся, как с весны готовились к решению WADA, понимали, какое оно будет, поэтому больше обкатывали молодежь".

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Драчев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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