Российский шахматист Алексеенко получит специальное приглашение на турнир претендентов

ТАСС, 22 декабря. Российский шахматист Кирилл Алексеенко станет обладателем "уайлд-кард" (специальное приглашение) на турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

В ноябре президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что в декабре в Москве пройдет отборочный матч за право получения "уайлд-кард" на турнир претендентов между российскими шахматистами Алексеенко, Александром Грищуком и Яном Непомнящим. Грищук и Непомнящий получили путевки на турнир претендентов, заняв два первых места по итогам четырех этапов Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Таким образом, Алексеенко получит "уайлд-кард".

Также участие в турнире претендентов себе гарантировали американец Фабиано Каруана, занявший второе место на Кубке мира 2018 года, победитель и финалист Кубка мира 2019 года в Ханты-Мансийске азербайджанец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь соответственно, лидер рейтинга по итогам Гранд-тура китаец Ван Хао. Последний участник определится в январе 2020 года, им станет спортсмен, занимающий наивысшую позицию в мировом рейтинге из тех, кто не смог квалифицироваться на турнир претендентов, на данный момент лидером является голландец Аниш Гири.

Алексеенко 22 года, он является победителем чемпионата мира среди юношей (до 14 лет), многократным победителем Мемориала Михаила Чигорина. В текущем сезоне Алексеенко занял третье место на турнире на острове Мэн.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года.