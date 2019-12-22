Сборная России выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом

ТАСС, 22 декабря. Мужская сборная России победила команду Швеции со счетом 7:1 в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 21 года. Соревнования завершились в Архангельске.

В составе российской сборной отличились Олег Тарнаруцкий (8-я и 47-я минуты), Артем Репях (13), Илья Насекин (21, 84 - с пенальти), Алексей Торгонский (25, 90). У шведов голом отметился Понтус Нордстрём (88).

На чемпионате мира выступили четыре команды - России, Финляндии, Швеции и Казахстана. На групповом этапе россияне переиграли всех соперников, в полуфинале победили команду Казахстана (13:0). В матче за третье место финны обыграли казахстанцев со счетом 6:0.