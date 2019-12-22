Смагин: приглашение на турнир претендентов станет вызовом для шахматиста Алексеенко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальное приглашение ("уайлд-кард") на турнир претендентов - это колоссальная удача и вызов для молодого российского шахматиста Кирилла Алексеенко. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Победитель турнира претендентов сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. В ноябре президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что в декабре в Москве пройдет отборочный матч за право получения "уайлд-кард" на турнир претендентов между российскими шахматистами Алексеенко, Александром Грищуком и Яном Непомнящим. Грищук и Непомнящий получили путевки на турнир претендентов, заняв два первых места по итогам четырех этапов Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).

"Для Алексеенко "уайлд-кард" - колоссальная удача, посмотрим, как он использует этот шанс. Да, он не фаворит, но это будет вызов для молодого шахматиста", - сказал Смагин.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года. Алексеенко 22 года, он является чемпионом мира среди юношей (до 14 лет), многократным победителем Мемориала Михаила Чигорина. В текущем сезоне Алексеенко занял третье место на турнире на острове Мэн.