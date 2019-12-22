Александр Янюшкин возглавил мужскую сборную России по регби-7

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы Александр Янюшкин назначен исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России по регби-7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).
"Правление Федерации регби России утвердило Янюшкина исполняющим обязанности главного тренера сборной России по регби-7", - сказал собеседник агентства.
Кандидатуру Янюшкина предложил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев. Специалист сменил на данном посту Антона Левченко.
В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, место которого занял Левченко.