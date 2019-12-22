{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Александр Янюшкин возглавил мужскую сборную России по регби-7

Кандидатуру двукратного чемпиона Европы предложил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы Александр Янюшкин назначен исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России по регби-7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

На эту тему

"Правление Федерации регби России утвердило Янюшкина исполняющим обязанности главного тренера сборной России по регби-7", - сказал собеседник агентства.

Кандидатуру Янюшкина предложил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев. Специалист сменил на данном посту Антона Левченко.

В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, место которого занял Левченко.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние неолимпийские виды спорта
Артемьев: россияне показали мужество и благородство на чемпионате Европы по регби на снегу
Ранее мужская и женская сборные России стали победителями турнира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС