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КХЛ

Вратарь "Спартака" Гудачек назвал победу над "Барысом" лучшей в текущем сезоне КХЛ

Московский клуб победил со счетом 3:1

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского "Спартака" Юлиус Гудачек считает, что победа красно-белых в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Барыса" из Нур-Султана является лучшей в сезоне. Об этом Гудачек заявил журналистам.

"Спартак" обыграл "Барыс" со счетом 3:1. Матч проходил в тематике 1970-х годов, хоккеисты вышли в ретро-формах.

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"Я люблю играть при такой атмосфере, классный ретро-матч, мы приехали на очень красивых машинах. Лучшая победа в сезоне, - сказал Гудачек. - Очень быстрая игра была, много игроков "Барыса" передо мной постоянно катались, но мы знали, что соперник будет так играть, готовились к этому. Все знают, что "Барыс" очень хорошо играет в большинстве, но наше меньшинство сегодня здорово отработало, к тому же я видел все броски, а это самое главное для вратаря".

В середине третьего периода арбитры прибегли к помощи видеоповтора после того, как Гудачек зафиксировал шайбу щитками на линии ворот. "Я думаю, что гола не было, и у игрока "Барыса" была высоко поднятая клюшка. Я шайбу схватил ногами, когда почувствовал удар в щиток, пытался сразу сыграть ногами вперед", - прокомментировал вратарь "Спартака".

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах.

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