Вратарь "Спартака" Гудачек назвал победу над "Барысом" лучшей в текущем сезоне КХЛ

"Я люблю играть при такой атмосфере, классный ретро-матч, мы приехали на очень красивых машинах. Лучшая победа в сезоне, - сказал Гудачек. - Очень быстрая игра была, много игроков "Барыса" передо мной постоянно катались, но мы знали, что соперник будет так играть, готовились к этому. Все знают, что "Барыс" очень хорошо играет в большинстве, но наше меньшинство сегодня здорово отработало, к тому же я видел все броски, а это самое главное для вратаря".

В середине третьего периода арбитры прибегли к помощи видеоповтора после того, как Гудачек зафиксировал шайбу щитками на линии ворот. "Я думаю, что гола не было, и у игрока "Барыса" была высоко поднятая клюшка. Я шайбу схватил ногами, когда почувствовал удар в щиток, пытался сразу сыграть ногами вперед", - прокомментировал вратарь "Спартака".

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах.