Три белых коня. На турнире претендентов в Екатеринбурге сыграют три российских шахматиста

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме и благодаря этому вошел в число двух лучших игроков по итогам четырех этапов Гран-при, что позволило ему стать обладателем путевки на турнир претендентов. После успеха Непомнящего стало очевидно, что Кирилл Алексеенко в скором времени получит специальное приглашение на турнир претендентов, а Александр Грищук обеспечил себе поездку в Екатеринбург еще 13 декабря. В воскресенье 29-летний Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии финала. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами. Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете Гран-при, первое место ранее себе обеспечил 36-летний Грищук (20 очков).

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"Это знаменательный момент в моей карьере, гонка продолжается, мне немного тяжело, так как я устал за этот год и, возможно, у меня не будет отдыха, поскольку необходимо начать подготовку к турниру претендентов прямо сейчас, - сказал Непомнящий. - Каждая партия была трудной, включая вчерашнюю, но самую сложную партию на турнире я сыграл в матче против израильтянина Бориса Гельфанда, это была единственная партия, в которой я заслуживал поражения, но сумел его избежать". Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин в беседе с ТАСС заявил, что участие в турнире претендентов станет серьезным шагом вперед для Непомнящего. "Ян Непомнящий - просто молодец, финал нужно было выигрывать у соперника, которому сопутствовала удача. Первую партию он уверенно и без нервотрепки выиграл, во второй сыграл вничью, решив спортивную задачу, его выход в турнир претендентов - это серьезный, но предсказуемый шаг. Он неплохо играл, пусть он и не будет в числе очевидных фаворитов турнира претендентов, но его манера игры ценится в таком соревновании", - отметил Смагин. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов отметил характер гроссмейстера. "Было бы грустно без наших шахматистов на турнире в Екатеринбурге, - сказал Карпов. - Задача непростая - в турнире претендентов очень сложно выиграть, но Ян всегда был среди талантливых и перспективных шахматистов. Он, кстати, был стипендиатом моей школы в молодые годы, сейчас же он один из самых боевитых гроссмейстеров". Удачливый Алексеенко В ноябре президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что в декабре в Москве пройдет отборочный матч за право получения специального приглашения на турнир претендентов между Алексеенко, Грищуком и Непомнящим. Грищук и Непомнящий получили путевки на турнир претендентов, заняв два первых места по итогам четырех этапов Гран-при, таким образом, Алексеенко получит приглашение. Ему 22 года, он является победителем чемпионата мира среди юношей (до 14 лет), многократным победителем Мемориала Михаила Чигорина. В текущем сезоне Алексеенко занял третье место на турнире на острове Мэн.