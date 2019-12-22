Штангист Ловчев победил на Кубке Москвы, выиграв на первом турнире после дисквалификации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Алексей Ловчев занял первое место на Кубке Москвы среди спортсменов в весовой категории свыше 109 кг, победив на первом турнире после отстранения за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

30-летний спортсмен показал результат 420 кг в сумме (190 кг в рывке и 230 кг в толчке). Второе место занял Карен Мартиросян (360 кг в сумме; 172 кг в рывке и 188 кг в толчке), третьим стал Андрей Герасимов (325 кг; 145 кг + 180 кг). На Кубке Москвы Ловчев превзошел результат победителя чемпионата России 2019 года Антония Савчука, который выиграл первенство страны с результатом 400 кг.

Для Ловчева Кубок Москвы стал первым турниром после дисквалификации. В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.