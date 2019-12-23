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Летние неолимпийские виды спорта

Минспорт РФ предложил признать крикет видом спорта

Международный олимпийский комитет признал крикет видом спорта в 2009 году

ТАСС, 23 декабря. Министерство спорта РФ предложило признать крикет видом спорта и включить его в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первый раздел Всероссийского реестра видов спорта - это виды спорта, не являющиеся национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

Помимо крикета, Минспорт РФ также предлагает признать видом спорта падел (смешение большого тенниса и сквоша - прим. ТАСС), а также тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо (GTF) и тхэквондо Международной федерации тхэквондо (WTF), которые ранее входили в дисциплины вида спорта тхэквондо.

Международный олимпийский комитет (МОК) признал крикет видом спорта в 2009 году. Он был представлен на Олимпийских играх однажды - в 1900 году в Париже, перед Играми в американском Сент-Луисе в 1904 году он был исключен из олимпийской программы.

Падел был придуман в Мексике в 1962 году, а позднее приобрел популярность в латино-американских странах. В Международную федерацию падела (FIP) входят 44 национальные федерации. Начиная с 1992 года чемпионаты мира по этому виду спорта проходят раз в два года. За это время только представители Испании и Аргентины выигрывали золотые награды.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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