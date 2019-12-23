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Летние олимпийские виды спорта

Писаревский: штангист Ловчев рассматривается как лидер сборной России в тяжелом весе

Спортсмен впервые принял участие в турнире после окончания четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Мужская сборная России по тяжелой атлетике возлагает большие надежды на отбывшего дисквалификацию Алексея Ловчева. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер национальной команды Олег Писаревский.

В воскресенье Ловчев впервые принял участие в турнире после окончания четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 30-летний спортсмен выступил на Кубке Москвы, где показал результат 420 кг (190 кг - в рывке и 230 кг - в толчке) и занял первое место в весовой категории свыше 105 кг.

"Я прямо скажу - получил удовольствие от этого выступления, написал ему, поздравил с успешным стартом после четырех лет отстранения и сказал: "Жду тебя на Кубке России, а уже после будем готовиться к чемпионату Европы [2020 года в Москве]". Это лучший результат среди наших действующих тяжеловесов", - отметил Писаревский.

Писаревский заявил, что сборная России в нынешних условиях рассматривает Ловчева как лидера команды в тяжелом весе. "Но для этого (для включения в состав команды - прим. ТАСС) ему надо пройти Кубок России, если он там выступает, занимает первое-второе место, то у нас сразу же после кубка начинается подготовка к чемпионату Европы, - добавил собеседник агентства. - В отсутствии отстраненного Руслана Албегова у нас сейчас нет такого тяжеловеса - молодой Антоний Савчук пока еще не дотягивает, поэтому Леша у нас будет как палочка-выручалочка в тяжелом весе, он написал мне вчера: "До встречи, обещаю поднять не менее этих [420] килограммов". Сборная ждет Ловчева как своего лидера".

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.

Кубок России пройдет с 3 по 10 февраля в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы состоится в Москве с 2 по 12 апреля.

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