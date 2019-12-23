Романцов: российские спортсмены проявили волю к победе на Сурдлимпийских играх

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спортсмены сборной России проявили волю к победе на зимних Сурдлимпийских играх 2019 года. Об этом на церемонии награждения рассказал президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов.

"Спортсмены проявили волю и стремление к победе. Хочу сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, правительству Российской Федерации за ту помощь, которую они оказывают в развитии адаптивного спорта", - сказал Романцов.

Соревнования прошли с 12 по 21 декабря в четырех итальянских городах - Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва. Сборная России выиграла медальный зачет Сурдлимпийских игр, завоевав 50 наград - 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии (5-0-2), третье - команда Украины (4-4-3).

В сноуборде россияне завоевали 19 медалей (7-6-6), в лыжных гонках - 17 (6-6-5), в горнолыжном спорте - восемь (4-3-1), в шахматах - три (1-1-1), в керлинге - две (0-2-0), в хоккее - одну (0-0-1).

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. В Сурдлимпиадах могут принимать участие спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.