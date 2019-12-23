Стартовал первый этап голосования за талисман Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Первый этап голосования за талисман летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге стартовал в понедельник.

На первом этапе, который продлится до 20 января, на сайте голосования предлагается выбрать персонажа из трех категорий - "Животный мир", "Растения и камни" и "Сказочные персонажи", в каждой из которых по 10 вариантов. Затем нужно определиться с характеристиками персонажей и их отличительными чертами. Отмечается, что талисман должен прочно ассоциироваться с Екатеринбургом и Свердловской областью.

После окончания голосования будет сформирован список из десяти самых популярных персонажей. После этого десять образов будут нарисованы студентами художественных вузов страны. Из них специальное жюри выберет три лучших варианта. Финальное голосование за выбор талисмана пройдет в апреле-мае 2020 года.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.