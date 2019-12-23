"Ак Барс" изучает возможность участия в Кубке Шпенглера в ближайшие годы

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" изучает вопросы и предложения относительно участия в международном турнире Кубок Шпенглера. Об этом журналистам рассказал коммерческий директор "Ак Барса" Мансур Усманов.

В понедельник "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ в швейцарском Давосе. Начало - 21:30 мск.

"Мы рассматриваем, изучаем все вопросы и предложения [по участию в Кубке Шпенглера]. Возможно, в ближайшие годы будет интересно", - сказал Усманов.

В нынешнем году Кубок Шпенглера пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря. КХЛ будет представлять "Салават Юлаев", который на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.