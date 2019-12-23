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КХЛ

Курносов: ХК "Салават Юлаев" надеется избежать спада после Кубка Шпенглера

Команда из Уфы примет участие в турнире, который пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" надеется избежать спада в игре после Кубка Шпенглера. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов.

Команда из Уфы примет участие в Кубке Шпенглера, который пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря. В понедельник "Салават Юлаев" там же сыграет матч регулярного чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом".

"Определенные проблемы есть - долететь, доехать, но акцентировать на них не хочу. В первую очередь думаем о том, чтобы здесь хорошо сыграть. Главный тренер говорит, что, возможно, будут проблемы после Кубка Шпенглера, мы стараемся подвести команду к состоянию, чтобы минимизировать спад. Мы закладываемся, что он может быть, но надеемся избежать спада", - отметил Курносов.

"КХЛ говорила, что неплохо было бы "Салавату" поучаствовать [в Кубке Шпенглера]. Мы согласились поучаствовать в этом году. Возможно, после матча с "Ак Барсом" несколько игроков уедут", - добавил генеральный директор "Салавата Юлаева".

Контракт лучшего бомбардира "Салавата Юлаева" в нынешнем сезоне Линуса Умарка истекает 30 апреля 2020 года. "Мы ведем диалог с агентом, посмотрим, что будет в конце сезона. Дальше будем принимать решение. Линус требует особого подхода, но он - лидер команды. Мы надеемся и ждем, что лучшие игры в этом сезоне у него еще впереди", - подчеркнул Курносов.

Он отметил, что клуб не рассматривает вариантов замены главного тренера Николая Цулыгина. "У нас заключен контракт на год, пока мы работаем с ним. На данный момент мы не рассматриваем никаких кандидатур", - резюмировал Курносов.

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