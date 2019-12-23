{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российские боксеры Власов и Саламов могут провести бой за титул чемпиона мира WBO

Ранее от титула WBO в полутяжелом весе отказался мексиканец Сауль Альварес

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне Умар Саламов и Максим Власов могут провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил сообщил советник Власова Олег Богданов.

Ранее от титула WBO в полутяжелом весе отказался мексиканец Сауль Альварес, завоевавший его в поединке против россиянина Сергея Ковалева.

"Команды Саламова и Власова обсуждают возможность боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO", - сказал собеседник агентства.

В рейтинге WBO Саламов занимает второе место, Власов - четвертое. В активе Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: Зидан желает видеть в "Реале" футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба
По мнению тренера "Реала", французский полузащитник может улучшить игру мадридцев в атаке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС