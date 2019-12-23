Российские боксеры Власов и Саламов могут провести бой за титул чемпиона мира WBO

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне Умар Саламов и Максим Власов могут провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил сообщил советник Власова Олег Богданов.

Ранее от титула WBO в полутяжелом весе отказался мексиканец Сауль Альварес, завоевавший его в поединке против россиянина Сергея Ковалева.

"Команды Саламова и Власова обсуждают возможность боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO", - сказал собеседник агентства.

В рейтинге WBO Саламов занимает второе место, Власов - четвертое. В активе Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.