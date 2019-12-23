Гонщик "Формулы-1" Леклер продлил контракт с "Феррари" до 2024 года

ТАСС, 23 декабря Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" продлила контракт с пилотом из Монако Шарлем Леклером до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Леклер дебютировал в "Формуле-1" в 2018 году в составе команды "Альфа Ромео". Лучшим результатом монегаска в первом сезоне стало шестое место на Гран-при Азербайджана. По итогам года он занял 13-е место в личном зачете.

С 2019 года он является пилотом "Феррари", в составе итальянской команды Леклер одержал две победы и еще восемь раз поднимался на подиум. В личном зачете по итогам сезона 22-летний Леклер занял четвертое место, обогнав напарника по "Феррари" четырехкратного чемпиона "Формулы-1" немца Себастьяна Феттеля.

"Феррари" 16 раз побеждала в Кубке конструкторов "Формулы-1" (последний раз - в 2008 году), что является лучшим результатом за всю историю соревнования. Пилоты итальянской команды становились чемпионами мира 15 раз, что также является высшим достижением в истории "Формулы-1". Последним представителем "Феррари", завоевавшим титул, является финский пилот Кими Райкконен (2007).

Первая гонка нового сезона "Формулы-1" пройдет 15 марта 2020 года в Австралии. Впервые календарь "королевских гонок" будет включать в себя 22 этапа. Гонка Гран-при России пройдет в Сочи 27 сентября.