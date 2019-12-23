{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Гонщик "Формулы-1" Леклер продлил контракт с "Феррари" до 2024 года

Лучшим результатом монегаска в первом сезоне стало шестое место на Гран-при Азербайджана

ТАСС, 23 декабря  Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" продлила контракт с пилотом из Монако Шарлем Леклером до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Леклер дебютировал в "Формуле-1" в 2018 году в составе команды "Альфа Ромео". Лучшим результатом монегаска в первом сезоне стало шестое место на Гран-при Азербайджана. По итогам года он занял 13-е место в личном зачете.

С 2019 года он является пилотом "Феррари", в составе итальянской команды Леклер одержал две победы и еще восемь раз поднимался на подиум. В личном зачете по итогам сезона 22-летний Леклер занял четвертое место, обогнав напарника по "Феррари" четырехкратного чемпиона "Формулы-1" немца Себастьяна Феттеля.

"Феррари" 16 раз побеждала в Кубке конструкторов "Формулы-1" (последний раз - в 2008 году), что является лучшим результатом за всю историю соревнования. Пилоты итальянской команды становились чемпионами мира 15 раз, что также является высшим достижением в истории "Формулы-1". Последним представителем "Феррари", завоевавшим титул, является финский пилот Кими Райкконен (2007).

Первая гонка нового сезона "Формулы-1" пройдет 15 марта 2020 года в Австралии. Впервые календарь "королевских гонок" будет включать в себя 22 этапа. Гонка Гран-при России пройдет в Сочи 27 сентября.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: Зидан желает видеть в "Реале" футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба
По мнению тренера "Реала", французский полузащитник может улучшить игру мадридцев в атаке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС