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КХЛ

"Амур" победил минское "Динамо" в КХЛ, отыгравшись с 0:3 за 10 минут в третьем периоде

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 23 декабря. Хабаровский "Амур" победил минское "Динамо" со счетом 4:3 в домашней встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Амура" отличились Гинек Зогорна (49-я и 54-я минуты), Максим Игнатович (56) и Владислав Ушенин (59). В составе "Динамо" шайбы забросили Франсис Паре (12), Иван Дроздов (23) и Марк-Андре Граньяни (25).

После второго периода "Динамо" вело со счетом 3:0, однако в третьем игровом отрезке хоккеисты "Амура" забросили четыре шайбы за 10 минут и вырвали победу. "Динамо" не может победить на протяжении месяца - последний раз минский клуб выигрывал 23 ноября, победив на выезде омский "Авангард" (2:1). После той встречи "Динамо" потерпело 10 поражений подряд.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на предпоследнем, 11-м месте, набрав 28 очков в 40 матчах. "Амур" после 38 игр занимает 11-е место на Востоке, в активе команды 35 очков.

В следующем матче "Амур" 25 декабря примет нижегородское "Торпедо", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с пекинским "Куньлунем".

В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" на выезде разгромило владивостокский "Адмирал" (5:0).

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