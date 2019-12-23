Дегтярев: футбольным клубам нужно вести работу с фанатами по искоренению брани на матчах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российским футбольным клубам необходимо вести превентивную работу с болельщиками на трибунах с целью предупредить использование ненормативной лексики на стадионах. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденные постановлением правительства России, содержат требование вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам матчей. Регламентные нормы РФС устанавливают ответственность клубов за действия фанатов, в том числе за нецензурную брань. Помимо санкций необходимо, чтобы клубы вели превентивную работу с болельщиками", - сказал собеседник агентства.

"Мат на трибунах неприемлем. Мы ходим на спортивные матчи ради атмосферы праздника и азарта. Я, как и многие родители, беру с собой детей, чтобы прививать любовь к спорту, а не испытывать неудобства от нецензурной лексики", - добавил он.

В начале декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы во время матча 18-го тура чемпионата России 1 декабря. В течение матча болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу. Также на гостевой трибуне были размещены несогласованные баннеры, оскорбляющие футболиста.