Фигуристы Попова и Мозгов пропустят чемпионат России

ТАСС, 23 декабря. Танцевальный дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом Попова сообщила на своей странице в Instagram.

"Наша пара не выступит на чемпионате России в Красноярске. Тяжело было в 2016 году наблюдать за главным стартом сезона со стороны, в этот раз будет еще сложнее", - написала 23-летняя Попова.

Причиной пропуска послужило состояние здоровья 24-летнего Мозгова. "Я умоляю Бетину простить меня за то, что из-за меня мы не поедем на чемпионат России. Прошу прощения у всех болельщиков, что по состоянию моего здоровья мы не сможем присутствовать на чемпионате. Будем наблюдать со стороны и желаем всем удачи", - написал на своей странице Мозгов.

В сезоне-2019/20 дуэт стал третьим на турнире Finlandia Trophy, четвертым на мемориале Ондрея Непелы и восьмым на канадском этапе Гран-при. На двух последних чемпионатах России спортсмены заняли четвертое место.

Турнир пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.