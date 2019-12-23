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Футбол в Испании

СМИ: ФК "Барселона" тратит на зарплаты игроков больше всех команд в мире

Средняя годовая зарплата одного футболиста в каталонском клубе составляет $12,285 млн

ТАСС, 23 декабря. Испанская "Барселона" платит своим футболистам больше, чем остальные спортивные клубы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский портал Sporting Intelligence.

По информации издания, средняя годовая зарплата одного игрока в каталонском клубе составляет $12,285 млн. На втором месте в рейтинге самых высоких зарплат расположился еще один представитель футбольного чемпионата Испании - мадридский "Реал", где выплачивают в среднем $11,155 млн в год. Третьим стал итальянский "Ювентус" - $10,107 млн. В рейтинге приведены зарплаты игроков без учета бонусов.

Остальные места в топ-10 занимают команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), среди которых лидирует "Портленд" ($10,040 млн).

В составлении рейтинга были использованы данные 350 команд в восьми видах спорта, выступающих в 18 лигах 12 разных стран. Российские клубы в данном рейтинге не рассматривались.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 18 матчах и на два балла опережая "Реал". В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде в гостях сыграют с "Эспаньолом" 4 января.

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