Стал известен состав сборной России по могулу на следующий этап Кубка мира по фристайлу

ТАСС, 23 декабря. Федерация фристайла России (ФФР) опубликовала состав национальной сборной по могулу на четыре североамериканских этапа Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба ФФР.

Состав был определен по итогам двух этапов Кубка России по фристайлу в могуле, в мужскую сборную вошли Никита Новицкий, Дмитрий Колесников, Максим Кудрявцев, в женскую - Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Елизавета Безгодова.

"Для формирования команды мы учли просмотры спортсменов на всех возможных соревнованиях: трех этапах Кубка мира и двух этапах Кубка России. Решение тренерского штаба сборной учитывало мнение тренерского совета - нам, безусловно, важно знать мнение всех региональных тренеров", - заявил старший тренер российской команды по могулу Николай Шимбуев.

С 6 января спортсмены проведут сборы в Чусовом (Пермский край), где завершились первые два этапа Кубка России.

Следующий этап Кубка мира пройдет 25 января в Канаде.