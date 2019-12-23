Бывший футболист ЦСКА и "Крыльев Советов" Иван Таранов покинул "Краснодар"

ТАСС, 23 декабря. Российский защитник Иван Таранов, известный по выступлениям за московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов", покинул футбольный клуб "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Контракт был досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Таранову 33 года, он перешел в "Краснодар" летом 2018 года. Футболист провел один матч за основной состав и 43 встречи за "Краснодар-2", который выступает в первенстве Олимп - ФНЛ.

Футболист является двукратным чемпионом России в составе московского ЦСКА (2005, 2006), также вместе с командой он выиграл Кубок России (2006, 2008) и Суперкубок страны (2007). Таранов провел 248 матчей за "Крылья Советов" (второй результат в российской истории клуба, первое место занимает Антон Бобер - 288 матчей), был капитаном команды.