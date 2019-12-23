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Бокс

Глава WBC Сулейман считает, что российскому боксеру Лебедеву необходимо завершить карьеру

40-летний Лебедев в субботу проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну
Президент WBC Маурисио Сулейман EPA/SASHENKA GUTIÉRREZ
Описание
Президент WBC Маурисио Сулейман
© EPA/SASHENKA GUTIÉRREZ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Время завершить карьеру пришло для российского боксера Дениса Лебедева. Такое мнение высказал ТАСС президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

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В субботу Лебедев уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за серебряный титул WBC единогласным решением судей. Позднее 40-летний Лебедев заявил, что не планирует продолжать карьеру.

"Лебедев - легендарный боец, в карьере которого было много успешных моментов. Жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен. Мы желаем Лебедеву большого будущего после его карьеры на ринге, он навсегда останется как великий чемпион", - сказал Сулейман.

Лебедев ранее объявлял о завершении карьеры, но изменил решение и вышел на поединок с Мчуну. В послужном списке россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA (с 2012 по 2017 год) и IBF (в 2016 году).

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