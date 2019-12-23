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Футбол в России
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РФС сократил срок условной дисквалификации президента ЦСКА Гинера

Срок условной дисквалификации теперь составляет шесть месяцев
Президент ЦСКА Евгений Гинер Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Евгений Гинер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента московского ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок условной части дисквалификации до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Также была сокращена сумма штрафа с 1 млн руб. до 500 тыс. руб. Ранее срок условной дисквалификации Гинера составлял девять месяцев.

"Удовлетворить жалобу Гинера на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично, - говорится в заявлении пресс-службы. - Изменить решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года, изложив его в следующей редакции: в связи с допущенными президентом ЦСКА, членом исполкома РФС и председателем финансового комитета РФС Евгением Гинером нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 3, 4 регламента РФС по этике применить к Гинеру санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 9 месяцев, при этом 3 месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а 6 месяцев - условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей".

После матча 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) Гинер в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Комитет по этике РФС 13 декабря принял решение дисквалифицировать Гинера на три месяца и еще на девять месяцев условно и оштрафовать на 1 млн рублей.

На зимний перерыв ЦСКА ушел, занимая четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка в 19 турах. Отставание армейцев от занимающего первую строчку "Зенита" составляет 11 очков.

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