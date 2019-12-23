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Допинг в спорте

РУСАДА с начала 2019 года проверило на допинг более 800 российских легкоатлетов

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за первые одиннадцать месяцев года было протестировано 803 отечественных легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (236). Также были проверены 186 пловцов, 165 лыжников и 120 биатлонистов.

В ноябре число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на пять человек.

Представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. Двенадцать раз была проверена на допинг бегунья Александра Гуляева, по одиннадцать - бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников.

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