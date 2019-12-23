Кадыров уверен, что может победить в поединке с Александром Емельяненко

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что может выиграть бой против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

В конце ноября Александр Емельяненко победил в бою по правилам бокса пауэрлифтера Михаила Кокляева. После этого боя Емельяненко на поединок вызвал олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, который отметил, что "хочет показать, что такое его величество бокс". Глава Чечни на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором также вызвал Емельяненко на поединок.

"Раз так все хотят - выберем [по каким правилам провести бой], я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу <…> Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся", - сказал Кадыров в понедельник на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный", отвечая на вопрос о том, по каким правилам будет проведен поединок.

При этом Кадыров отметил, что его видеозапись содержала долю иронии. "Пошла такая мода в спорте - все кому не лень вызывают Сашу на бой, и я тоже решил вызвать его <…> Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы [посмотрели] те люди, которые вызывают его на разные бои. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные, он получил хороший опыт в клубе "Ахмат", - сказал Кадыров.

В беседе с журналистами глава Чечни сообщил, что тренируется почти ежедневно - он старается каждый день пробегать по 15-17 км и раз в неделю уделять время на пробежку длиной 20-40 км.