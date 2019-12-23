{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Комитет по этике РФС с пониманием отнесся к решению сократить дисквалификацию Гинера

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу Гинера и сократил срок условной части дисквалификации до шести месяцев

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с пониманием воспринял решение апелляционного комитета организации о сокращении условной части дисквалификации президента ЦСКА Евгения Гинера. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике Семен Андреев.

На эту тему
РФС сократил срок условной дисквалификации президента ЦСКА Гинера

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу Гинера и сократил срок условной части дисквалификации до шести месяцев. Также была сокращена сумма штрафа с 1 млн руб. до 500 тыс. руб. Ранее срок условной части дисквалификации Гинера составлял девять месяцев, срок реального наказания, отсчитываемого с 13 декабря, составляет три месяца.

"Это право апелляционного комитета принимать такое решение, мы относимся к нему спокойно и с пониманием", - сказал Андреев.

После матча 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) Гинер в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Комитет по этике РФС 13 декабря принял решение дисквалифицировать Гинера на три месяца и еще на девять месяцев условно и оштрафовать на 1 млн рублей.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Единая лига ВТБ
"Химки" потерпели первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ, уступив "Локомотиву-Кубани"
Алексей Швед набрал 22 очка и стал самым результативным игроком в истории подмосковного клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС