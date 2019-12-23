Комитет по этике РФС с пониманием отнесся к решению сократить дисквалификацию Гинера

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с пониманием воспринял решение апелляционного комитета организации о сокращении условной части дисквалификации президента ЦСКА Евгения Гинера. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике Семен Андреев.

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу Гинера и сократил срок условной части дисквалификации до шести месяцев. Также была сокращена сумма штрафа с 1 млн руб. до 500 тыс. руб. Ранее срок условной части дисквалификации Гинера составлял девять месяцев, срок реального наказания, отсчитываемого с 13 декабря, составляет три месяца.

"Это право апелляционного комитета принимать такое решение, мы относимся к нему спокойно и с пониманием", - сказал Андреев.

После матча 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) Гинер в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Комитет по этике РФС 13 декабря принял решение дисквалифицировать Гинера на три месяца и еще на девять месяцев условно и оштрафовать на 1 млн рублей.