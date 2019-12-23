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Единая лига ВТБ

"Химки" потерпели первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ, уступив "Локомотиву-Кубани"

Алексей Швед набрал 22 очка и стал самым результативным игроком в истории подмосковного клуба

ТАСС, 23 декабря. Подмосковные "Химки" проиграли дома краснодарскому "Локомотиву-Кубани" со счетом 89:94 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал игрок "Химок" Алексей Швед, набравший 22 очка и ставший самым результативным игроком в истории клуба. Всего на счету Шведа 4687 очков в составе подмосковного клуба. Для преодоления рекорда Виталия Фридзона 31-летнему баскетболисту требовалось набрать 14 очков. В составе краснодарского клуба дабл-дабл сделал центровой Алан Уильямс (12 очков + 10 подборов).

"Химки" продолжают возглавлять турнирную таблицу, победив в 11 встречах и потерпев одно поражение. "Локомотив-Кубань" с семью победами в 11 играх занимает третье место.

В следующем матче "Химки" Единой лиги ВТБ 6 января примут идущий вторым ЦСКА. "Локомотив-Кубань" сыграет на выезде 28 декабря с польской "Зеленой-Гурой".

В другом матче игрового дня санкт-петербургский "Зенит" на выезде обыграл саратовский "Автодор" (109:66).

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