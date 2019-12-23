Корстин: нынешний сезон Единой лиги ВТБ чрезвычайно непредсказуемый

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ получается чрезвычайно непредсказуемый, не осталось команд, не потерпевших поражений. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Подмосковные "Химки" в понедельник проиграли дома краснодарскому "Локомотиву-Кубани" со счетом 89:94 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"Главный матч недели оправдал ожидания - игра получилась яркой, с закрученным сюжетом. "Локомотив-Кубань" проявил сегодня настоящий бойцовский характер и нанес "Химкам" первое поражение в сезоне. Команда Евгения Пашутина не сдалась, несмотря на то, что уступала 13 очков, и в решающий момент смогла ускориться, а "Химки" на последних минутах свои броски не попали", - сказала Корстин.

"Хочется отметить, что сезон получается очень непредсказуемым. В Единой лиге ВТБ теперь нет команд без поражений, и на каждой неделе случаются сенсации. Сегодняшний матч это только подтверждает", - добавила она.

"Химки" продолжают возглавлять турнирную таблицу, победив в 11 встречах и потерпев одно поражение. "Локомотив-Кубань" с семью победами в 11 играх занимает третье место. В следующем матче Единой лиги ВТБ "Химки" 6 января примут идущий вторым ЦСКА, "Локомотив-Кубань" сыграет на выезде 28 декабря с польской "Зеленой-Гурой".