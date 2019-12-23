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Летние олимпийские виды спорта

Ватикан планирует создать НОК и принять участие в параде на Олимпиаде-2024

Министр спорта Ватикана Мельхор Санчес де Тока отметил, что имеет отличные отношения с Международным олимпийским комитетом

ТАСС, 23 декабря. Ватикан заявил о планах по созданию национального олимпийского комитета (НОК) и участия в параде на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил министр спорта Ватикана Мельхор Санчес де Тока, слова которого приводит портал Inside the Games.

"У нас отличные отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), но мы хотели бы придать большей стабильности этим отношениям с целью создания Олимпийского комитета Ватикана. Профессиональный спорт стал индустрией и огромным рынком, и мы должны брать это в расчет - людей очень привлекает зрелищность спорта. Это значит, что спорт затрагивает что-то глубоко в человеке", - заявил Санчес де Тока.

Говоря о НОК, министр отметил, что планы по его созданию находятся в среднесрочной перспективе. "Мы начнем с легкой атлетики: на международном форуме "Мир и спорт" в Монако я посетил штаб-квартиру Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), где мы провели дискуссию о членстве нашей федерации. Мы можем играть в футбол, тхэквондо, крикет: когда у нас будут пять-шесть видов спорта, связанных с международными федерациями, мы можем начать думать о создании НОК и участвовать в параде на Олимпийских играх. Участие в параде на Олимпиаде в Париже выглядит реальным, даже если для этого придется решить некоторые юридические моменты".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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