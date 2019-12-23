МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Валерий Польховский стал вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению сборных команд. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Ранее бывший глава СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем официальном сайте сообщал, что Польховский в ближайшее время должен занять пост главного тренера.

"Он утвержден вице-президентом по обеспечению сборных команд", - сообщил президент СБР.

Польховскому 66 лет, с 2001 по 2007 год он работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи.

Польховский должен был возглавить сборную России в 2018 году, вскоре после избрания на должность президента СБР Владимира Драчева. Однако руководство национальной федерации поменяло свое решение, сделав выбор в пользу Анатолия Хованцева.