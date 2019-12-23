Кобылянский: погода в Давосе помешала собрать аншлаг на матче КХЛ

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Снежная погода в Давосе помешала собрать большее количество зрителей на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Такое мнение на пресс-конференции высказал вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

Встреча между "Салаватом Юлаевом" и "Ак Барсом" проходит в Давосе на арене, вмещающей 7080 зрителей. Трибуны чаши заполнены не до конца.

"Мы очень рады, что проводим здесь этот матч. С точки зрения организации огромное спасибо организаторам Кубка Шпенглера. Лед высочайшего качества, в целом по хоккейным операциям прошло все хорошо. Думаю, что немножко не повезло с погодой, было бы больше зрителей", - отметил Кобылянский.

"К сожалению, из-за погоды мы не досчитались нескольких тысяч зрителей. Но тем не менее те, кто пришел, получают удовольствие от уровня игры в КХЛ", - добавил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Кубок Шпенглера пройдет с 26 по 31 декабря. От КХЛ в турнире примет участие "Салават Юлаев", который на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.